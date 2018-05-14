Транспортную стратегию обновят, заявил Максим Соколов

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Транспортная стратегия РФ будет обновляться, чтобы, в том числе, отразить в ней тренд на развитие беспилотных транспортных средств, сообщил журналистам и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов.
Он добавил, что тогда этот документ не учитывал транспортной связанности Крыма.
"В любом случае необходимо отразить в этих документах … ряд других моментов, в том числе современный тренд на развитие беспилотных транспортных средств. Вы не поверите, но в 2014 году об этом не говорилось практически нигде", — сказал и.о. министра.