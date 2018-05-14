Транспортную стратегию обновят, заявил Максим Соколов

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Транспортная стратегия РФ будет обновляться, чтобы, в том числе, отразить в ней тренд на развитие беспилотных транспортных средств, сообщил журналистам и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов.

"В данном варианте она до 2030 года. Сейчас мы, наверное, будем как стратегический документ, готовить поправки до 2035 года. В любом случае это необходимо, потому что этот документ утвержден еще с 2014 года", — сообщил Соколов в понедельник.

Он добавил, что тогда этот документ не учитывал транспортной связанности Крыма.

"В любом случае необходимо отразить в этих документах … ряд других моментов, в том числе современный тренд на развитие беспилотных транспортных средств. Вы не поверите, но в 2014 году об этом не говорилось практически нигде", — сказал и.о. министра.