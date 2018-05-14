Центробанк хочет изменить базовые тарифы ОСАГО

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на копию проекта соответствующего указания.

Нововведения планируется ввести 31 августа.

В проекте изменений не указаны новые значения минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО и коэффициенты.

Центробанк предлагает оставить прежними действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя.

Представитель регулятора не стал комментировать изданию проект указания. Он лишь отметил, что в ближайшее время ЦБ представит программу, нацеленную на стабилизацию ситуации на рынке автострахования.

В свою очередь, в Минфине заявили, что позиция ведомства — постепенный переход от государственного регулирования к рыночному тарифообразованию.

Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. Пока Центробанк дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли. Последний раз изменения произошли в апреле 2015-го.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП. Эту систему Центробанк менять не намерен, пишет издание.

Автостраховщики поддержали

Российский союз автостраховщиков поддерживает изменение тарифов, заявил президент организации Игорь Юргенс. Он считает, что тарифы нужно полностью освободить от государственного регулирования.

По его мнению, после либерализации стоимость ОСАГО для убыточных клиентов может возрасти на 25-50%, для неубыточных — снизиться на 50%.

Кроме того, РСА выступает за поэтапное расширение тарифного коридора в ОСАГО и полное освобождение тарифов по этому виду страхования.

Юргенс считает, что первый шаг, который нужно сделать в этом направлении — дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты.

"Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", — добавил он.

Как избежать убыточности

Директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников считает, что базовые тарифы ОСАГО нужно увеличить на 25-30%, чтобы выровнять ситуацию с убыточностью.

По его мнению, запредельная убыточность региональных продаж ОСАГО требовала, чтобы изменения в тарифах были сделаны еще год назад.

"Ждать больше нет возможности", — сказал он.