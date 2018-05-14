МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций не коснется работы крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, несмотря на то, что банки не работают в Крыму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На прошлой неделе спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.

В понедельник данный законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, был внесен в Госдуму.

"Мы свои замечания к этому законопроекту направили. Да, крупнейшие банки не идут в Крым, но другие работают. Этот законопроект предоставляет право президенту и правительству вводить определенные ограничения на поставки товаров, услуг и на работу отдельных организаций, которые ввели санкции. Это рамочный закон, который говорит о дополнительных полномочиях президента и правительства", — ответил Аксаков на вопрос о том, не могут ли российские крупнейшие банки попасть под действие данного законопроекта.

По его словам, в Крыму темпы роста кредитования в десятки раз превышают общероссийский уровень, а доступность финансовых услуг в этом регионе, по оценкам ЦБ, не ниже, чем в Южном федеральном округе и ряде других округов.

"С одной стороны, Сбербанк и ВТБ туда не идут, с другой стороны — РНКБ, Генбанк, банк "Россия" активно кредитуют. Например, аэропорт в Крыму построен за счет кредитов, в частности, от РНКБ", — отметил депутат. "Российские банки как будут работать, так и работают. Ничего не изменится. Это касается не российских организаций, а иностранных. Для российских — только с точки зрения поставок определенных товаров и услуг за рубеж, а не внутри страны", — пояснил Аксаков.