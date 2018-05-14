МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций не коснется работы крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, несмотря на то, что банки не работают в Крыму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В понедельник данный законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, был внесен в Госдуму.
По его словам, в Крыму темпы роста кредитования в десятки раз превышают общероссийский уровень, а доступность финансовых услуг в этом регионе, по оценкам ЦБ, не ниже, чем в Южном федеральном округе и ряде других округов.
"С одной стороны, Сбербанк и ВТБ туда не идут, с другой стороны — РНКБ, Генбанк, банк "Россия" активно кредитуют. Например, аэропорт в Крыму построен за счет кредитов, в частности, от РНКБ", — отметил депутат. "Российские банки как будут работать, так и работают. Ничего не изменится. Это касается не российских организаций, а иностранных. Для российских — только с точки зрения поставок определенных товаров и услуг за рубеж, а не внутри страны", — пояснил Аксаков.