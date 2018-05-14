Соколов назвал стоимость железнодорожного сообщения с Сахалином

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Стоимость проекта со созданию железнодорожного перехода на Сахалин с материковой части России будет составлять несколько сотен миллиардов рублей, сообщил журналистам и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался ранее по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда были просчитаны два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах 2013 года. Соколов в апреле сообщал, что РЖД подготовили дополнительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) транспортного перехода на Сахалин с материковой части России.

"Пока речь идет о железнодорожном, но опять же говорю, что в рамках того бюджета, который есть у РЖД на этот год, будут рассмотрены дополнительные варианты. Когда будут решения, в том числе и финансовые решения, тогда можно уже будет говорить о каких-то сроках и более точных финансовых параметрах. С учетом строительства подходов, а это в общей сложности более 580 километров, то представляете какая масштабная инфраструктура должна быть сделана, то, конечно, стоимость этого проекта в целом в любом случае будет составлять несколько сотен миллиардов рублей", — сообщил Соколов в понедельник.

Он отметил, что это очень ответственное и взвешенное решение, которое должно приниматься не только на уровне министерства транспорта, а в первую очередь правительством и, возможно, президентом.