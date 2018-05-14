Минэнерго не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке, поскольку сложно оценить степень влияния не него геополитических рисков, заявил и.о. министра энергетики Александр Новак.

"Надо смотреть, насколько будут долгосрочны эти цены и стабильны. Сейчас тоже невозможно сказать о том, что они стабильны, поскольку очень много геополитики влияет на цены, поэтому будем смотреть", — сказал Новак, отвечая на вопрос, как оценивает министр текущую растущую конъюнктуру цен на нефтяном рынке в свете выхода США из СВПД — как краткосрочную или долгосрочную.

"Фундаментально у нас происходит балансировка рынка, остатки снижаются, это хороший показатель. Какая доля сейчас в цене геополитических рисков, трудно сказать: нужно анализировать глубоко и смотреть", — добавил Новак.