Высокий суд Лондона продолжит слушания по спору "Русала" и "Интерроса"

ЛОНДОН, 14 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона в понедельник продолжит слушания по спору между "Русалом" и "Интерросом" о продаже акций "Норникеля", принадлежащих компании Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем.

В марте "Русал" и "Интеррос" предварительно договорились о покупке каждой из компаний у Crispian не более 2% акций "Норильского никеля". Соответствующее решение представители российских компаний огласили на заседании Высокого суда Лондона 8 марта. Юристы также сообщали, что сделка по покупке акций может быть осуществлена в любое время.

На предстоящих слушаниях суд должен изучить приведенные в феврале доводы "Русала" о неправомерности продажи акций "Норникеля". В случае если он примет сторону алюминиевой компании, то сделка будет аннулирована. Однако ситуация осложнилась из-за введенных в апреле США санкций против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний "Русал" и En+. Алюминиевая компания оказалась в тяжелой финансовой ситуации, сделка по акциям "Норникеля" временно отошла на второй план. Сам бизнесмен отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля".

В феврале между основными акционерами "Норильского никеля" — "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски — возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года.

Структура Потанина (владеет 30,3% ГМК) предложила Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, выкупить около 4% в ГМК (в целом доля Crispian составляет 6,37%). Оферта распространяется на 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля", цена — 234 доллара за каждую ценную бумагу и 23,4 доллара за ADR.

Crispian пригласила другого мажоритария ГМК — ОК "Русал" Олега Дерипаски (владеет 27,8%) поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или отказаться от покупки. Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделку по продаже акций по причине нарушения баланса среди владельцев ГМК. Ответчиком по иску является зарегистрированная на Кипре Whiteleave Holdings Limited, подконтрольная "Интерросу".