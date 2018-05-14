У ОПЕК+ есть инструменты для балансировки рынка, заявил Новак

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка, заявил и.о. министра энергетики Александр Новак, комментируя влияние выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на нефтяные рынки.

США вышли из СВПД и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

"Мы будем мониторить ситуацию. В принципе, уже заявлено о том, что санкции в течение 180 дней будут восстановлены, поэтому нужно смотреть, как рынок будет реагировать. Сейчас рано что-либо сейчас говорить. В любом случае, у нас есть все инструменты, которые могут быть задействованы для балансировки рынка", — сказал журналистам Новак.

Он отметил, что пока рано говорить, как это может повлиять на позицию России по сделке ОПЕК. "Просто сейчас рано говорить. У нас будет в мае месяце технический комитет, а в июне месяце будет министерская встреча. Думаю, в рамках этих форматов будет обсуждаться ситуация на рынке", — добавил он.