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Экономика

Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей

08:0014.05.2018
(обновлено: 08:02 14.05.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина на автозаправочной станции Лукойл в МосквеМужчина на автозаправочной станции Лукойл в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. По данным Росстата, с 29 апреля по 7 мая бензин подорожал на один процент, дизельное топливо — на 0,9 процента, а в целом потребительские цены повысились всего на 0,1 процента. Почему горючее в десять раз опережает инфляцию и как долго это продлится — в материале РИА Новости.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В России выросла средняя цена на бензин

Опережающий рост цен на бензин наблюдается уже четвертую неделю подряд. За апрель топливо подорожало на 1,4% — втрое больше общего индекса потребительских цен (0,4%). Но это в среднем, а между тем только за последнюю неделю апреля во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске цены на бензин повысились на 1-1,3%.

На автозаправках Москвы бензин АИ-95 с начала апреля подорожал почти на 3%. По данным Московской топливной ассоциации, на 7 мая его средневзвешенная цена в столице составила 43,28 рубля, увеличившись за пять дней на 21 копейку.

Перед этим за десять дней — с 23 апреля по 3 мая — цена АИ-95 выросла на 64 копейки, АИ-92 — на 69 копеек. Причем цены повышают все АЗС — и принадлежащие крупным вертикально интегрированным компаниям, и небольшие независимые сети.

Это началось еще в конце прошлого года — нефтетрейдеры из-за увеличения акцизов (с 1 января) запасались бензином. Рост спроса подстегнул цены. Тогда в ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и подорожание удалось приостановить.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автозаправочная станция

Но ненадолго — в январе по рынку прошла очередная волна повышения цен. В феврале президент Владимир Путин заявил о возможности снижения цен на бензин, и до президентских выборов 18 марта топливо действительно дорожало весьма умеренно. А затем нефтетрейдеры бросились наверстывать упущенное.

Почему растут цены

Рост цен на бензин вызван тремя основными причинами. Первая — сезонный фактор. Топливо обычно дорожает весной, поскольку повышение спроса из-за начала сельхозработ и активизации автолюбителей накладывается на остановку некоторых нефтеперерабатывающих мощностей для профилактических ремонтов.

В этом году добавился еще и скачок мировых цен на нефть. Казалось бы, как это может повлиять на внутренний рынок, если нефть у нас своя, да и в стоимости бензина на сырую нефть приходится лишь четыре процента?

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Спасибо, дорогая нефть. Сто долларов за баррель уже не кажутся фантастикой

Дело в том, что при высоких мировых ценах нефтяникам выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать внутри страны. В частности, при сегодняшнем сочетании нефтяных котировок и курса доллара экспорт одной тонны топлива приносит почти семь тысяч рублей дополнительной прибыли по сравнению с продажей внутри России.

Привлекательность экспорта приводит к нехватке топлива на внутреннем рынке: сейчас на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продается в среднем 15 тысяч тонн бензина в сутки вместо необходимых российским автозаправкам 50 тысяч тонн. Прямое следствие дефицита — рост цен, и сегодня тонна бензина АИ-95 стоит рекордные 55 314 рублей, подорожав за сутки на 2,5%, тонна АИ-92 — 54 703 рубля (плюс 2,8%), дизельное топливо — 50 007 рублей (плюс один процент).

Для сравнения: 4 мая тонна "девяносто пятого" стоила 50 185 рублей, АИ-92 — 49 830 рублей, дизель — 47 880 рублей. То есть всего за неделю цены повысились примерно на 10%. Вскоре это скажется и на автозаправках.

На благо бюджета

Третья причина (по порядку, но не по значимости) — увеличение акцизов. В ноябре прошлого года Госдума приняла решение о ежегодном повышении в течение трех лет акцизов на алкоголь (крепкий алкоголь, вина, пиво, сидр и медовуху), табак (все виды табачных изделий и электронные сигареты) и топливо (автомобильный бензин пятого класса, дизельное топливо и средние дистилляты).

Акциз на автомобильный бензин пятого класса с 10,13 тысячи рублей за тонну вырос до 10,535 тысячи рублей за тонну (на четыре процента). В следующем году — до 10,957 рубля. Таким образом, рост по сравнению с 2016-м составит 8,16%.

Если в 2017-м в цене каждого литра бензина акциз — это 7,8 рубля, то в этом году уже 8,1 рубля, а в следующем будет 8,5 рубля. Акциз на дизельное топливо повысится еще больше: в 2018-м по сравнению с 2016-м — на 28,5%, в 2019-м — 39%.

Проблема в том, что на налоги (акциз, налог на добавленную стоимость и налог на добычу полезных ископаемых) в цене российского топлива приходится 60%. Поэтому повышение фискального бремени очень сильно влияет на стоимость бензина.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В России нет причин для резкого роста цен на бензин, заявил Дворкович

Во время обсуждения Госдумой законопроекта о повышении акцизов Минфин уверял, что цены на топливо вырастут несущественно, на один-два рубля. Прогноз не оправдался. По оценкам, если бы не увеличение акцизов, сейчас цена на топливо была бы ниже минимум на пять тысяч рублей за тонну, то есть примерно на десять процентов.

Что дальше

Эксперты сходятся в том, что для замедления роста цен на бензин необходимо, во-первых, увеличить объемы топлива, поставляемые на внутренний рынок и, во-вторых, снизить акцизы. С этим согласна ФАС, которая совместно с Минэнерго уже подготовила приказ об увеличении минимального норматива продаж на бирже бензина (с десяти до 15% от объема производства) и дизельного топлива (с пяти до 7,5%).

Это позволит замедлить повышение оптовых цен, а следом стабилизируется и розница. Но на согласование и принятие документа уйдет несколько месяцев, так что подействует он в лучшем случае осенью.

ФАС готовит свои предложения и по акцизам. "Мы подумаем о снижении акцизов, прежде всего потому, что акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост цен на нефтепродукты", — заявил глава ведомства Игорь Артемьев 25 апреля. Однако снизить ставки в два-три раза, как предлагают нефтетрейдеры и аналитики, нереально — от акцизных поступлений очень сильно зависят региональные бюджеты.

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© REUTERS / Jonathan Ernst
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Поэтому у ФАС есть альтернативное предложение — ввести механизм гибких ставок, меняющихся в зависимости от цены на нефть и нефтепродукты. Эту идею вряд ли поддержит Минфин, и дискуссия может затянуться на многие месяцы или даже годы. А с 1 июля акцизы опять повышаются — на 0,5 рубля на литр, как и в январе.

К тому же вполне вероятно, что мировые цены на нефть еще не исчерпали весь потенциал роста. Аналитики Bank of America не исключают повышения нефтяных котировок в следующем году даже до 100 долларов за баррель. Значит, экспорт будет оттягивать все новые объемы топлива с российского рынка, стимулируя рост внутренних цен на бензин.

Так что, скорее всего, топливо продолжит дорожать до осени, когда наступит сезонное снижение спроса. Да и приказ ФАС и Минэнерго об увеличении норматива поставок на внутренний рынок успеет выйти в свет. Но к тому времени мы вполне можем увидеть бензин по цене 50 рублей за литр.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
strannik
нефть дешевеет - поднимают цены на бензин внутри страны для"компенсации потерь от падения цены", нефть дорожает - "выгоднее гнать нефть за границу", из-за дефицита внутри страны бензин опять дорожает... круто!
08:21
14.05.2018
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