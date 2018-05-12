Экологи обжаловали разрешение Финляндии на постройку "Северного потока – 2"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Представители природоохранной организации ClientEarth обжаловали в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает польский телеканал TVP.

Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории. Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока — 2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды.

Ранее немецкие экологи из Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия, в апреле — Финляндия.