Второй самолет МС-21 совершил первый полет

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Второй самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний, сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ.

© Фото : корпорация "Иркут" Самолет МС-21-300 перед испытательным полетом © Фото : корпорация "Иркут" Самолет МС-21-300 перед испытательным полетом

"12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300. При постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета. Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час" — говорится в сообщении.

Как сообщается, программа полета включала проверку самолета на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. По словам Василия Севастьянова, полетное задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

И.о. главы Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что с сегодняшнего дня в программе испытаний принимают участие три самолета МС-21-300: два из них летают, один проходит статические испытания в ЦАГИ. "На Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин. Параллельно с летными и статическими испытаниями в настоящее время ведется активная подготовка к развертыванию серийного производства нового авиалайнера", — пояснил Мантуров.

© Фото : корпорация "Иркут" Самолет МС-21-300 перед испытательным полетом © Фото : корпорация "Иркут" Самолет МС-21-300 перед испытательным полетом

Президент ОАК корпорации "Иркут" Юрий Слюсарь сообщил, что завод "Авиастар-СП" приступил к изготовлению панелей для первых самолетов, которые будут поставлены заказчикам. "За последние годы на предприятиях авиационной промышленности России проведена глубокая модернизация. На Иркутском авиационном заводе введена в строй самая современная масштабируемая линия сборки новейших гражданских лайнеров. В рамках ОАК развиты принципиально новые компетенции в области разработки и производства конструкций из полимерных композиционных материалов. Их широкое использование – одно из основных преимуществ самолета. Новое высокотехнологичное производство обеспечит развитие программы МС-21 и других перспективных авиационных проектов" – подчеркнул Слюсарь.

Интегратором ряда систем самолета МС-21 выступает Ростех. Предприятия Ростеха производят более 50% авионики авиалайнера, обеспечивают потребность программы МС-21 в титане, а также поставляют композитные панели хвостового оперения. Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав Госкорпорации Ростех, станет поставщиком двигателей ПД-14, которыми наряду с двигателями Pratt & Whitney PW1400G, будут устанавливаться на серийные самолеты МС-21.