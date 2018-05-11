МИД Украины: "Северный поток - 2" поможет ФРГ захватить рынок газа в Европе

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.