"Сухой" не откажется от поставок SSJ100R Ирану из-за санкций США

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) продолжат сотрудничать с иранскими авиакомпаниями в рамках уже подписанных соглашений о поставке новой версии самолета Sukhoi Superjet 100 — SSJ100R, несмотря на восстановление санкций со стороны США против Ирана, заявили РИА Новости в компании.
В конце апреля "Гражданские самолеты Сухого" в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолётов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.
"ГСС продолжит работу с иранскими авиакомпаниями в рамках предварительных соглашений, подписанных на Eurasia Air Show в апреле 2018 года. В соответствии с соглашениями стороны детально прорабатывают возможность поставки обновленной версии самолета – SSJ100R, которая реализуется по программе импортозамещения компонентов SSJ100", — сообщили в пресс-службе авиапроизводителя.
"Цели, которые ставятся при разработке новой версии самолета SSJ100R, — снижение его стоимости, операционных издержек, повышение гибкости в послепродажном обслуживании систем самолета за счет наличия альтернативных поставщиков, что также будет способствовать расширению рынков сбыта самолета", — добавили в ГСС.