В Госдуме рассказали, когда рассмотрят наказание за соблюдение санкций США

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Поправки в КоАП об ответственности за соблюдение санкций против РФ планируют внести в ГД до конца мая и рассмотреть до конца весенней сессии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поправки в КоАП, предусматривающие введение ответственности за соблюдение санкций против России, планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца мая. Ожидаем, что также рассмотрим соответствующий законопроект в трех чтениях до конца весенней сессии", — сообщил Володин журналистам в Госдуме.