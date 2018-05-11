Представитель Кудрина опроверг его согласие возглавить Счетную палату

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин примет решение о предложении возглавить Счетную палату РФ только после консультаций с депутатами, заявил РИА Новости представитель Кудрина.

В четверг стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как сообщал РИА Новости представитель Кудрина, это достаточно неожиданно, экс-министр обдумывает предложение. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило в пятницу, что Кудрин якобы уже принял решение возглавить контрольное ведомство.

"У нас тот же комментарий: окончательное решение он примет после консультаций с депутатами Госдумы", — заявил собеседник агентства.

Кудрин в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты придет в Госдуму на консультацию с фракциями в понедельник, 14 мая.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой. Председатель Счетной платы по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД.