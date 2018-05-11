Президенты России и Киргизии обсудят в Сочи взаимодействие в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков планируют обсудить на встрече 14 мая в Сочи актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Четырнадцатого мая в Сочи на полях заседания Высшего евразийского совета состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве", — сказал Ушаков журналистам.