"Лукойл" договорился с Ираком о новом плане разработки "Западной Курны-2"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Лукойл" и иракская Basra Oil Company подписали новый план разработки месторождения Западная Курна-2, предусматривающий достижение "полки" добычи нефти в 800 тысяч баррелей в день к 2025 году, говорится в сообщении "Лукойла".

"Лукойл" и Basra Oil Company подписали план разработки месторождения Западная Курна-2, предусматривающий "полку" добычи нефти на уровне 800 тысяч баррелей в сутки. Документ предполагает достижение уровня 480 тысяч баррелей в сутки в 2020 году и 800 тысяч баррелей в сутки в 2025 году", — говорится в сообщении.

"Эти показатели будут достигнуты благодаря бурению и вводу новых эксплуатационных и нагнетательных скважин, строительству и вводу в эксплуатацию мощностей по подготовке, хранению и транспортировке нефти, по подготовке газа и выработке электроэнергии", — отмечается в сообщении.

"Накопленный опыт работы компании в регионе, созданная инфраструктура и компенсация затрат на развитие проекта из текущей добычи обеспечат реализацию проекта с максимальной эффективностью", — говорится в сообщении. Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что "Лукойл" договорился с Ираком о снижении "полки" добычи нефти на месторождении с 1,2 миллиона баррелей в сутки до 800 тысяч баррелей в сутки.

Система нефтесервисных контрактов в Ираке предполагает, что компании несут капитальные операционные затраты, обеспечивающие добычу нефти, обязательства иракской стороны по возмещению затрат и выплате компенсаций, зафиксированные в денежном выражении, выплачиваются в виде отгружаемой нефти на экспортном терминале. В августе 2016 года министр нефти Джаббар аль-Лаиби заявлял, что Ирак хочет пересмотреть условия контрактов с иностранными компаниями с целью снизить получаемые ими вознаграждения.

"Лукойлу" принадлежит 75% в проекте Западная Курна-2, государственной иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Ирака нефть проекта между его участникам в счет возмещения затрат и вознаграждения. Добыча на месторождении началась в марте 2014 года, а в июне 2015 года "Лукойл" начал получать компенсационную нефть.