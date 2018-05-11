В России предложили сократить расходы на пенсии‍

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минфин предложил уменьшить траты на пенсионное обеспечение. Расходы по разделу "Социальная политика" в целом сократятся на 52,93 миллиарда рублей.
Что касается социального обеспечения, то Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 миллиарда. Например, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
В понедельник, в день инаугурации, Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Согласно документу, за шесть лет Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет.
Кроме того, будет внедрен механизм поддержки семей при рождении детей, а также разработана программа поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан.
Здравоохранение
Программа направлена на формирование здорового образа жизни среди россиян, помощь больным онкологическими заболеваниями, туберкулезом, сосудистыми заболеваниями, профилактику инфекционных заболеваний и иммунопрофилактику.
Образование
Также предлагается увеличить расходы на образование.
Однако финансирование программ среднего профессионального образования предложили сократить на 720 миллионов.
Сокращение коснется также дошкольного и общего образования. Расходы могут урезать на 332 миллиона рублей.
Однако на подпрограмму дополнительного образования детей и реализации молодежной политики расходы увеличат — на 816 миллионов.
Кроме того, может увеличиться финансирование Росмолодежи. Ведомство предложило направить дополнительно 2,1 миллиона рублей.
Космодромы
Сокращения могут коснуться и космической сферы. Минфин предложил уменьшить суммы, которые выделяются на реализацию федеральной целевой программы развития космодромов. В 2018 году на эти цели направят на восемь миллиардов рублей меньше, чем в прошлом году.
В документе говорится, что ровно такая же сумма может быть направлена производителю ракет "Протон" Космическому центру имени Хруничева на погашение банковских кредитов и уплаты процентов по ним.