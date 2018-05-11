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Экономика

В России предложили сократить расходы на пенсии‍

14:2911.05.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минфин предложил уменьшить траты на пенсионное обеспечение. Расходы по разделу "Социальная политика" в целом сократятся на 52,93 миллиарда рублей.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Это следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, пенсионное обеспечение предлагается урезать на 51,5 миллиарда.

Что касается социального обеспечения, то Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 миллиарда. Например, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

В понедельник, в день инаугурации, Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Согласно документу, за шесть лет Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; средняя продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет.

Кроме того, будет внедрен механизм поддержки семей при рождении детей, а также разработана программа поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан.

Здравоохранение

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Однако затраты на здравоохранение Минфин предложил увеличить. Так, дополнительно планируется направить 4,2 миллиарда рублей. Средства, в основном, пойдут на программу "Развитие здравоохранения".

Программа направлена на формирование здорового образа жизни среди россиян, помощь больным онкологическими заболеваниями, туберкулезом, сосудистыми заболеваниями, профилактику инфекционных заболеваний и иммунопрофилактику.

Образование

Также предлагается увеличить расходы на образование.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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На госпрограмму "Развитие образования" ведомство предложило выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования расходы могут увеличиться на 2,566 миллиарда рублей.

Однако финансирование программ среднего профессионального образования предложили сократить на 720 миллионов.

Сокращение коснется также дошкольного и общего образования. Расходы могут урезать на 332 миллиона рублей.

Однако на подпрограмму дополнительного образования детей и реализации молодежной политики расходы увеличат — на 816 миллионов.

Кроме того, может увеличиться финансирование Росмолодежи. Ведомство предложило направить дополнительно 2,1 миллиона рублей.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В целом на реализацию молодежной политики предлагается выделить еще 6,789 миллиона.

Космодромы

Сокращения могут коснуться и космической сферы. Минфин предложил уменьшить суммы, которые выделяются на реализацию федеральной целевой программы развития космодромов. В 2018 году на эти цели направят на восемь миллиардов рублей меньше, чем в прошлом году.

В документе говорится, что ровно такая же сумма может быть направлена производителю ракет "Протон" Космическому центру имени Хруничева на погашение банковских кредитов и уплаты процентов по ним.

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