Подарок от Трампа. Что даст России выход США из сделки с Ираном

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном уже принесло России дополнительный доход в бюджет за счет скачка цен на нефть. Но выигрыш будет гораздо больше, если терпение Европы лопнет и ЕС перестанет участвовать в санкционных войнах Америки. РИА Новости рассматривает возможные сценарии дальнейшего развития событий.

Президент США сообщил о разрыве ядерной сделки с Ираном во вторник вечером. Все зарубежные компании должны свернуть бизнес в этой стране в срок от 90 до 180 дней (до 6 августа и 4 ноября соответственно). В противном случае они также подвергнутся санкциям правительства США.

Это жестко

О намерении выйти из соглашения с Тегераном Дональд Трамп заявлял еще в ходе своей предвыборной кампании. Поэтому, когда он около месяца назад сказал, что США не продлят договор, в этом мало кто усомнился, и в апреле цены на нефть выросли на 14 процентов, достигнув уровня четырехлетней давности — 75 долларов за баррель.

Казалось, рынок полностью отыграл решение Трампа, но жесткость его формулировок подтолкнула котировку еще почти на три доллара вверх. Сейчас сорт Brent торгуется по 77,7 доллара за баррель. Рубль предсказуемо укрепился: к доллару — на 1,37 рубля, к евро — на полтора рубля.

Теперь все зависит от того, в какой мере действия Вашингтона повлияют на экспорт иранской нефти. Ядерная сделка, то есть договоренность между Тегераном и ведущими мировыми державами по ядерной программе и об отмене санкций, вернула Иран на международный рынок нефти. Сейчас в стране добывают порядка 3,8 миллиона баррелей в сутки, из которых, по разным оценкам, от двух до двух с половиной миллионов идут на экспорт.

Эксперты обсуждают три вероятных сценария. Первый — тот, на который рассчитывает Трамп: из-за новых санкций предложение иранской нефти на международном рынке сократится на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, и цены на нефть выйдут на уровень 85-90 долларов за баррель.

Это, во-первых, притормозит экономический рост в Китае (а Пекин для Вашингтона — главный глобальный конкурент). Во-вторых, послужит стимулом для наращивания добычи сланцевой нефти. В-третьих, усиление геополитической напряженности повысит интерес инвесторов к долларовым активам, что позволит США снизить стоимость заимствований — сейчас рекордную за десять лет.

В выигрыше окажутся и главные друзья Америки. Саудовская Аравия рассчитывает заменить Иран на нефтяных рынках и за счет увеличения объемов продаж черного золота уменьшить бюджетный дефицит.

Из-за участия в сделке ОПЕК+ нефтедобыча в стране в данный момент почти на 700 тысяч баррелей в день ниже, чем два года назад, и саудиты были бы рады ее увеличить. Санкции против Ирана — хороший повод для пересмотра ограничений ОПЕК+.

Израиль, который и дал повод Трампу выйти из ядерной сделки, подготовив презентацию "секретных иранских материалов о ядерной программе", получает серьезные военно-политические дивиденды. В Израиле рассчитывают, что, потеряв львиную долю нефтяных доходов, Иран ослабит активность в Сирии и Ливане.

Реалистичный сценарий

Однако эксперты считают, что полноценное восстановление режима международных антииранских санкций практически невозможно. Об этом, в частности, свидетельствует реакция на решение Трампа в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении выразили сожаление в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки и подчеркнули, что не собираются вслед за США разрывать соглашение с Тегераном.

© REUTERS / Kevin Lamarque Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 года © REUTERS / Kevin Lamarque Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 года

Мало того, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво сообщил, что Евросоюз готов опротестовать во Всемирной торговой организации любые односторонние меры США против Ирана, "если они будут противоречить интересам европейских компаний".

Противоречие интересам европейских компаний налицо — в число крупнейших покупателей иранской нефти сегодня входят французская Total и итальянская Eni, которым решения Трампа по Ирану сулят большие проблемы. Под угрозой срыва контракт Airbus на поставки Тегерану самолетов на 19 миллиардов долларов и множество других сделок.

Поэтому многие эксперты полагают, что Трамп, скорее всего, в очередной раз сдаст назад. Тем более что он сам упомянул о готовности Вашингтона к переговорам по пересмотру условий сделки.

В общем, наиболее вероятен сценарий, при котором Трамп вскоре либо призовет Иран и шестерку заключить новое соглашение, либо объявит о дополнительной отсрочке для европейских компаний, работающих с Ираном, либо анонсирует еще какие-либо послабления.

Иначе "европейский бунт" — открытый отказ ЕС подчиняться санкционным требованиям Вашингтона — практически неизбежен. На это уже намекает британская Financial Times, напомнившая, что "Трамп остался глух к единогласным просьбам ближайших американских союзников". Макрон и Меркель даже лично посетили Вашингтон, но вернулись ни с чем.

"Теперь США вместе с Израилем и Саудовской Аравией — нарушители международного права. На другой стороне — Китай, Россия, Европа и Иран. К этому списку следует добавить Японию, Индию, Австралию и Канаду", — отмечает издание.

Но даже если Европа присоединится к США и выйдет из соглашения с Ираном (что маловероятно), Вашингтон и его союзники вряд ли получат выгоды, на которые рассчитывают. "Тегеран продает нефть не только в США, но и в Китай и ряд азиатских государств, — говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. — Сомнительно, что все они сейчас дружно поддержат американцев".

По оценкам экспертов, Тегеран, лишившись возможности поставлять нефть в Европу, но сохранив позиции на рынках Азии, снизит экспорт максимум на 250 тысяч баррелей в сутки. Это повысит нефтяные котировки до 80-85 долларов за баррель, но не вызовет серьезных последствий ни в Иране, ни на мировом рынке. "Иранская сторона в данном случае особого стресса не ощутит", — уверена Анна Бодрова.

Новая война в Заливе

Катастрофический сценарий — это развязывание реального военного конфликта в регионе Персидского залива. "Ситуация вокруг Ирана сегодня очень напоминает подготовку к войне в Ираке, только на этот раз США будут действовать без европейских союзников", — отмечает в своей колонке в Financial Times аналитик Эдвард Люс. Эксперты не исключают, что Трамп не ограничится экономическими санкциями и быстро перейдет к военной фазе противостояния.

В качестве поджигателя войны может выступить и Израиль. Дело в том, что выход США из ядерного соглашения с Ираном существенно укрепляет политические позиции иранских радикалов, настроенных на возобновление программы иранской атомной бомбы.

Иран может снова запустить центрифуги по производству высокообогащенного оружейного урана. В ответ Израиль при поддержке США и Саудовской Аравии нанесет удары по иранским атомным объектам. Тегеран, в свою очередь, продолжит ракетные обстрелы Израиля с сирийской территории.

Большая война на Ближнем Востоке легко вернет нефтяные цены к трехзначным значениям, поскольку, как отмечают эксперты, даже простое перекрытие Ормузского пролива из-за боевых действий сократит поставки нефти на международный рынок на 20 процентов.

Аналитики сходятся в том, что обострение отношений между США, Ираном и Европой выгодно России. Рост цен на нефть обеспечивает дополнительные доходы бюджету и снижает вероятность введения правительством новых налогов. Кроме того, все идет к тому, что Европа впредь вряд ли будет автоматически присоединяться к новым антироссийским санкциям Вашингтона. Евросоюз твердо намерен ориентироваться прежде всего на собственные экономические интересы.