В ЕР рассказали, как Кудрин отнесся к предложению возглавить Счетную палату

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин с интересом отнесся к предложению "Единой России" быть кандидатом на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

"Да, я подтверждаю эту информацию <…> Что касается "Единой России", то мы изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет. Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте <…> Мы предложили Алексею Леонидовичу (Кудрину. — Прим. ред.) обдумать этот вопрос, он с интересом отнесся к нашему предложению, к тому, чтобы быть выдвинутым от фракции "Единая Россия", — сказал Исаев, комментируя информацию о рассмотрении Кудрина на пост главы Счетной палаты.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что, с одной стороны, Кудрин — это оппонент, а с другой — хороший специалист, который будет профессионально проявлять себя в качестве главы Счетной палаты.

"Алексей Леонидович последнее время работает, возглавляет такую структуру, как Комитет гражданских инициатив, где достаточно критично многие вещи оцениваются, отсматриваются. И нам кажется, что это будет хорошо", — отметил Неверов.

По мнению обоих парламентариев, Кудрин имеет хороший опыт работы в финансовых структурах и знает, как контролировать бюджетные расходы.