Россия выиграет от роста цен на нефть из-за США и Ирана, заявил эксперт

ЛОНДОН, 10 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Российская экономика выиграет от роста цен на нефть после выхода США из ядерного соглашения по Ирану, однако не в той степени, как раньше, считает экономист аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ) Майкл Туккер, чье мнение приводится в обзоре компании.
Согласно прогнозу ОЕ, рост цены на нефть не окажет значительного влияния на рост ВВП России, который в 2018 году ожидается на уровне полутора процентов. В последующие годы экономисты предсказывают постепенное снижение динамики — до 1,4% в 2019 и 2020 годах, до 1,3% в 2021 году.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.