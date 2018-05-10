Moody's оценило влияние выхода США из сделки с Ираном на рынок нефти

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости/Прайм. Выход США из "ядерной сделки" с Ираном не должен оказать существенного влияния на нефтяной рынок и вряд ли приведет к дефициту "черного золота", поделился своим мнением с РИА Новости ведущий аналитик по российскому нефтегазовому сектору международного рейтингового агентства Moody's Денис Перевезенцев.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Выход США из сделки не должен оказать существенного влияния на ребалансировку рынка в сторону дефицита. Добыча нефти в США, динамика добычи в Венесуэле и перспективы продления или постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после 2018 года будут являться более важными фундаментальными факторами для цен на нефть на горизонте 6-12 месяцев", — сообщил эксперт.

Он отметил, что решение США "может несколько усилить волатильность цен на нефть". "Однако в целом оно уже учтено рынком и не должно привести к дальнейшему существенному росту котировок нефти (произошедшему, в основном, из-за существенного роста длинных позиций на фьючерсы и опционы на нефть в ожидании этой новости)", — считает Перевезенцев.

Согласно основному сценарию Moody's по развитию событий, участники "иранской сделки" (включая сам Иран) будут соблюдать основные условия соглашения, "что будет способствовать ее сохранению и, возможно, приведет к смягчению позиции США". В случае реализации негативного сценария — введения финансовых санкций или санкций, связанных с импортом нефти, — "вероятен вариант частичного соблюдения санкционного режима некоторыми импортерами нефти". "Значит, и снижение добычи нефти в Иране, скорее всего, не будет таким масштабным, как во время действия санкционного режима при администрации Обамы", — отметил эксперт.

Moody's также сохранила свой базовый среднесрочный сценарий цен на нефть в 45-65 долларов за баррель до конца 2019 года, добавил он.