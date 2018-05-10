В Генштабе оценили влияние санкций США на российскую "оборонку"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Свыше 40 компаний и заводов российской "оборонки" оказались под американскими санкциями, но общая обороноспособность страны и, в частности, инновационный сектор ОПК в этих условиях только окрепли.
"На сегодняшний день под американскими санкциями находится более 40 организаций ОПК… Наложение ограничений на ввоз продукции двойного назначения положительно повлияло на развитие инновационного потенциала страны", — сказал полковник.
По его словам, в результате отечественные производители по большей части только выиграли от сложившейся ситуации, а страна, в целом, снизила уровень зависимости от западных товаров и технологий.
Сами санкции, по его мнению, продиктованы не только политикой — желанием США любой ценой сохранить свое геополитическое лидерство, но и экономикой: нужно учесть, что Россия занимает второе после США место в мире по экспорту оружия с долей 23% (данные SIPRI).
"Желание США снизить влияние России на мировом рынке вооружений и есть реальная причина введения санкций против российских предприятий", — отметил эксперт.
Белый дом, по его мнению, не учел тот факт, что не только страны Евросоюза готовы закупать российское оружие, география российского сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а количество партнеров уже превышает 100 стран.
"Это означает, что российский оборонно-промышленный комплекс на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку различных образцов вооружений и военной техники", — подчеркнул Лобанов.
По его словам, Россия уже не первый год живет под западными санкциями, но анализ принятых мер показывает, что "результат носит в основном положительный, а не отрицательный характер".
В свою очередь эксперт Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Ткачев отметил, что невзирая на западные санкции, страна в состоянии производить самые современные, конкурентоспособные вооружение и военную технику для войск противовоздушной обороны.
"Более того, западные санкции заставляют ускорить процесс импортозамещения в производстве электроники и стать полностью независимыми от их поставок из-за рубежа", — сказал собеседник агентства.