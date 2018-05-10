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В Генштабе оценили влияние санкций США на российскую "оборонку"

Сюжет:
Новые санкции США против России (302)
20:1710.05.2018
(обновлено: 20:18 10.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг США. Архивное фотоФлаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Свыше 40 компаний и заводов российской "оборонки" оказались под американскими санкциями, но общая обороноспособность страны и, в частности, инновационный сектор ОПК в этих условиях только окрепли.

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© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Военной академии Генерального штаба ВС РФ полковник Игорь Лобанов, комментируя очередной пакет американских санкций против "Рособоронэкспорта".

"На сегодняшний день под американскими санкциями находится более 40 организаций ОПК… Наложение ограничений на ввоз продукции двойного назначения положительно повлияло на развитие инновационного потенциала страны", — сказал полковник.

По его словам, в результате отечественные производители по большей части только выиграли от сложившейся ситуации, а страна, в целом, снизила уровень зависимости от западных товаров и технологий.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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В прошлом году, напомнил собеседник агентства, ни один государственный оборонный контракт России не был сорван из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих, так как они были заменены российскими аналогами.

Сами санкции, по его мнению, продиктованы не только политикой — желанием США любой ценой сохранить свое геополитическое лидерство, но и экономикой: нужно учесть, что Россия занимает второе после США место в мире по экспорту оружия с долей 23% (данные SIPRI).

"Желание США снизить влияние России на мировом рынке вооружений и есть реальная причина введения санкций против российских предприятий", — отметил эксперт.

Белый дом, по его мнению, не учел тот факт, что не только страны Евросоюза готовы закупать российское оружие, география российского сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а количество партнеров уже превышает 100 стран.

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По итогам 2017 года объем подписанных контрактов на экспорт российского оружия и техники вырос практически вдвое, превысив 16 миллиардов долларов, напомнил эксперт. По его словам, портфель заказов на российское вооружение и военную технику оценивается более чем в 45 миллиардов долларов.

"Это означает, что российский оборонно-промышленный комплекс на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку различных образцов вооружений и военной техники", — подчеркнул Лобанов.

По его словам, Россия уже не первый год живет под западными санкциями, но анализ принятых мер показывает, что "результат носит в основном положительный, а не отрицательный характер".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"При наличии богатых природных ресурсов мы сможем организовать переработку и наладить производство, в отличие от стран Западной Европы. Россия перестраивается…, а обороноспособность страны растет", — считает эксперт.

В свою очередь эксперт Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Ткачев отметил, что невзирая на западные санкции, страна в состоянии производить самые современные, конкурентоспособные вооружение и военную технику для войск противовоздушной обороны.

"Более того, западные санкции заставляют ускорить процесс импортозамещения в производстве электроники и стать полностью независимыми от их поставок из-за рубежа", — сказал собеседник агентства.

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