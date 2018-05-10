Россия готова к переговорам о сохранении транзита газа через Украину

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении после введения в строй "Северного потока-2" транзита газа, идущего из России в ЕС через Украину, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент (РФ Владимир) Путин уже говорил, говорило руководство Газпрома, министерства энергетики, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное – чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы", — сказал он на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Но в том, что "Северный поток-2" необходим, никаких сомнений нет. Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора где-то раза дешевле", — отметил Лавров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.