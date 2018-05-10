Россияне назвали самых ценных экономических партнеров страны

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россияне считают, что России сейчас нужно развивать экономическое сотрудничество, прежде всего, с Китаем, Белоруссией и Германией, а самыми нужными и ценными партнерами для страны, по их мнению, являются Китай, Белоруссия и США, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Россияне считают, что стране нужно развивать экономическое взаимодействие, прежде всего, с Китаем (48%), Белоруссией (26%) и Германией (23%). Так они ответили на вопрос социологов "как вы считаете, сотрудничество с какими из этих стран сейчас важнее всего для российской экономики?".

В десятку стран, экономическое сотрудничество с которыми россияне считают важным, вошли Казахстан (16%), Турция (15%). США (15%), Индия (13%), Япония (13%), Франция (8%), Великобритания (6%). При этом 27% участников опроса затруднились с ответом.

Также социологи просили ответить респондентов на вопрос, "какая из перечисленных стран является для России самым нужным, самым ценным партнером, с какой из них нашей стране особенно важно поддерживать хорошие отношения?".

Китай назвали 33%, 13% — Белоруссию, а 8% — США. За ними следуют Германия (5%), Казахстан (2%), Япония (2%), Турция (2%), Украина (2%). По 1% набрали Индия, Великобритания, Куба, Иран, меньше 1% — Италия, Израиль, Франция, Бразилия, Канада, Венесуэла. Затруднились дать ответ 27% опрошенных.

Опрос "ФОМнибус" проводился 28-29 апреля в 53 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов.