В Крыму надеются на налаживание торгового судоходства с Сирией

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сирия готова поставлять России цитрусовые и другую южную сельхозпродукцию по самым выгодным ценам; в данный момент идут переговоры об использовании крымских морских портов для двустороннего товарообмена, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"В Крыму пять портов, они недогружены. Мы можем задействовать всю портовую инфраструктуру, что дает нам определенную надежду на оживление торгового судоходства между Крымом и Сирией. Грузов, поверьте мне, придется возить в Сирию очень много", — сказал Мурадов.
По его словам, Россия готова поставлять в Сирию стройматериалы, оборудование для восстановления железных дорог, электротехническую продукцию, которая востребована в Сирии, и многое другое. Обратный грузопоток из Сирии в Россию может состоять из ранних овощей, фруктов, цитрусовых и других сельхозтоваров. "Сирийцы нам готовы предложить самые выгодные цены, гораздо более выгодные, чем те, по которым мы сейчас покупаем у других стран", — сказал дипломат.
"Мы будем активно содействовать развитию двустороннего торгового обмена, в том числе за счет контейнерных перевозок, а в перспективе, возможно, и восстановление туристических круизных маршрутов. Ведь Сирия и весь Ближний Восток полны интереснейших исторических памятников. Не менее интересны Крым, Причерноморье, регионы Северного Кавказа", – добавил Мурадов.
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