США подали жалобу в ВТО на Индию

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию в связи с тем, что страна, по американским данным, занижает сведения о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США.

В ведомстве отмечают, что данный шаг является нарушением правил ВТО.

"Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО", — говорится в сообщении.