Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма

ТОКИО, 9 мая — РИА Новости. Япония, Китай и Южная Корея выступают за свободную торговлю, к такому мнению пришли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на трехсторонней встрече в Токио в среду.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул важность экономического взаимодействия трех стран.
"Необходимо объединить усилия трех стран, чтобы открыть эпоху улучшения качества жизни населения. Я надеюсь, что сотрудничество в таких тесно связанных с жизнью народа отраслях как защита окружающей среды, сейсмостойкость, страхование, медицинское обслуживание, принесет плоды, реально ощутимые в повседневной жизни", — сказал он.
В ее рамках пройдут и двусторонние переговоры. Визит премьера Госсовета Китая стал первым за семь лет с мая 2011 года, а визит президента Южной Кореи – первым с декабря 2011 года. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", а также провели переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP). Далее на полях саммита запланированы двусторонние встречи лидеров.