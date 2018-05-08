США не возродят алюминиевую отрасль санкциями и пошлинами, уверен эксперт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США вряд ли смогут возродить свою алюминиевую отрасль пошлинами на металл и санкциями в отношении "Русала", считает председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

"Скорее всего, введенными ранее пошлинами и запретом российского алюминия возродить американскую алюминиевую отрасль не удастся, но вот более дорогой алюминий их корпорациям, в том числе, автомобильным, уже приходится покупать", — сказал Трищенко в интервью агентству "Прайм" (медиагруппа МИА "Россия сегодня").

По его словам, эффективные и взаимовыгодные отношения с клиентами не выстраиваются за месяц-два. "Тем более, что "Русал" зарекомендовал себя как надежный поставщик качественного алюминия по всему миру, … 95% мощностей которого обеспечены экологическими источниками электроэнергии без "углеродного следа". Кроме того, в 2017 году "Русал" запустил в производство низкоуглеродный алюминий под брэндом ALLOW, который отличается более низким удельным объемом выбросов парниковых газов при выпуске металла. И вопрос, кому вернется запущенный санкциями бумеранг и в какой степени, открыт", — полагает глава ассоциации.

Пошлины и санкции

"Что касается отечественного автопрома, то не думаю, что будут какие-то трудности и перебои. Большинство автомобилей, производимых иностранными производителями в России, реализуются в нашей стране. Многое сейчас будет зависеть от развития ситуации. Думаю и надеюсь, что в итоге возобладает здравый смысл и основы экономической теории", — добавил Трищенко.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал документ о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Эти пошлины были введены для "защиты национальной безопасности Америки". Кроме того, США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.

Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.

Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" (Алюминиевая Ассоциация) создана при поддержке Минпромторга РФ в декабре 2015 года. В ассоциацию входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли РФ.

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