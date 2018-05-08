Слабый или сильный: что будет с рублем после майских праздников

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В апреле рубль потерял более десяти процентов к доллару США и почти восемь процентов к евро, бурно отреагировав на введение санкций в отношении ряда российских компаний. Это крупнейшее снижение курса с декабря 2015 года. Российская валюта возвращает позиции, но полностью потери не отыграла. Ждать ли укрепления в мае-июне, почему дорогая нефть уже не помогает и увидим ли мы 55 рублей за доллар, как прогнозировал Morgan Stanley, — в материале РИА Новости.

Первые итоги

Ровно месяц действуют санкции против "Русала" и других российских компаний, и хотя паника на рынке уже улеглась, инвесторы возвращаются в рублевые активы, российская валюта по-прежнему выглядит достаточно слабо. Это при том, что нефтяные котировки уже обновили многолетние максимумы.

Баррель Brent превысил отметку в 75 долларов — цены растут на фоне возможного выхода США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Нервозности участникам рынка добавляет и кризис в Венесуэле.

Через несколько дней, 12 мая, США могут ввести новые санкции, касающиеся иранской нефти, — вероятность этого французский Societe Generale оценивает в 70 процентов. И, как указывают аналитики, тогда нефть способна взлететь до 80 долларов за баррель.

Если же Трамп под политическим давлением продлит ядерное соглашение между Ираном и США, цены пойдут вниз. И в том и в другом случае влияние на рубль будет ограниченным: дорогая нефть не окажет серьезной поддержки российской валюте, но и провал котировок не приведет к драматичному падению.

Перемены, произошедшие в экономике за последние три года, привели к тому, что колебания нефтяных цен почти перестали влиять на рубль."Отвязаться" от сырья национальной валюте помогло таргетирование инфляции, переход к свободному курсу, а также введение бюджетного правила. С 2014 года зависимость курса рубля и российской экономики в целом от нефтяных котировок снизилась в десять раз, констатировали в ЦБ.

Покупка валюты Минфином

Дорогая нефть должна укреплять рубль, но этому мешают сразу несколько факторов. Во-первых, ЦБ продолжает покупку валюты для Минфина, наращивая объем операций. Это блокирует укрепление рубля, зато, как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, помогает российской экономике "противостоять негативным внешним эффектам".

В мае Минфин закупит валюты на треть больше, чем в апреле, а общая сумма интервенции станет рекордной за все 16 месяцев проведения операций. В мае в доллары, евро и фунты стерлингов будет конвертировано 322 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация: слабый рубль и дорогая нефть. Это очень хорошо и для бюджета, и для экспортеров", — отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари". По его словам, в нынешней ситуации высоких цен на нефть ЦБ мог позволить себе фактически любую курсовую политику и выбрал линию умеренно слабого рубля.

"Минфин России покупает валюту на внутреннем рынке, следовательно, текущий курс его устраивает, и не стоит ждать сильного укрепления рубля", — добавляет Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер".

Объективным коридором, в котором нацвалюта будет находиться в обозримом будущем, эксперты считают 60-64 рубля за доллар.

Геополитический фактор

На рубль продолжает давить геополитическая ситуация: росту инвестиций в Россию она не способствует. Во многом будущее рубля зависит от того, не введут ли более серьезных санкций (в краткосрочной перспективе этого не ждут) и не случится ли иных неприятных сюрпризов.

Еще в первом квартале один из крупнейших американских банков Morgan Stanley прогнозировал, что в конце второго квартала пара USD/RUB будет находиться на уровне 55 рублей. Эффект роста цен на нефть компенсируют усилия Минфина на валютном рынке, но не компенсируют фактор общего ослабления доллара, отмечали валютные стратеги.

Впрочем, российские аналитики считают оптимизм Morgan Stanley неоправданным. "Межгосударственные отношения между Россией и США не находились на столь низком уровне со времен Карибского кризиса. Это резко повысило требования по управлению рисками, когда заходит речь о российских активах", — отмечает Кочетков.

Что дальше

В то же время американская экономика выздоравливает, что усилит спрос на американские облигации, а не на рисковые активы развивающихся рынков.

В апреле доллар вошел в коридор 61-65 рублей и там останется до конца июня, предполагают аналитики. Летом поддержку рублю окажет чемпионат мира по футболу, в страну приедет много болельщиков и туристов — все они будут покупать российскую валюту. Это, в свою очередь, компенсирует традиционное сезонное ослабления рубля: уезжающие в отпуск россияне приобретают доллары и евро.

Впрочем, не исключено, что в конце третьего квартала при условии высоких цен на нефть национальная валюта вернется к отметке 56 рублей за доллар. Но это если не будет обострения в Донбассе.

"Рубль оказался сильно перепроданным, и потенциал укрепления до 59-61 за доллар по-прежнему сохраняется", — поясняет Кочетков. Однако для этого, по его словам, требуются какие-то сигналы о попытках остановить деградацию межгосударственных отношений России и некоторых стран Запада. Если это произойдет, рубль может быстро ликвидировать понесенные потери.