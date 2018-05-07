Венесуэла и Палестина намерены использовать криптовалюту при расчетах

МЕХИКО, 7 мая — РИА Новости. Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчетах использовать венесуэльскую криптовалюту "петро", сообщил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По словам Мадуро, начальный взнос в этот фонд составит 20 миллионов "петро". Стоимость одной единицы криптовалюты примерно равна стоимости барреля венесуэльской нефти.
Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.
В конце апреля Мадуро сообщил, что объем предварительной продажи "петро" составил 3,338 миллиарда долларов.