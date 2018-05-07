Венесуэла и Палестина намерены использовать криптовалюту при расчетах

МЕХИКО, 7 мая — РИА Новости. Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчетах использовать венесуэльскую криптовалюту "петро", сообщил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я предложил, чтобы Палестина в рамках договоров с Венесуэлой осуществляла свои инвестиции в нашей криптовалюте "петро", и создается совместный фонд для технологического развития наших народов (также в "петро")", — приводит пресс-служба Мадуро его заявление после подписания соглашений с главой Палестины Махмудом Аббасом в Каракасе.

По словам Мадуро, начальный взнос в этот фонд составит 20 миллионов "петро". Стоимость одной единицы криптовалюты примерно равна стоимости барреля венесуэльской нефти.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с "петро" президент создает четыре экономические зоны.

Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

В конце апреля Мадуро сообщил, что объем предварительной продажи "петро" составил 3,338 миллиарда долларов.