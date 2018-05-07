Сербия нуждается в газопроводе "Турецкий поток", заявил Вучич

АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. Сербия нуждается в российском газе и потому поддерживает строительство "Турецкого потока", заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Анкару.

Сербский лидер поздравил турецкого коллегу с успешной реализацией масштабных газовых проектов, подчеркнув, что их осуществление снизит вероятность провокаций в энергетической сфере.

"Мы нуждаемся в приобретении газа. Если Украина перекроет газопровод, то Сербия и Турция станут еще больше связаны", — сказал он на совместной пресс-конференции с Тайипом Эрдоганом.

Заявления Вучича прозвучали на фоне сообщений о том, что "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Сейчас специалисты продолжают работу над сооружением приемного терминала в районе поселка Кыйыкей.

"С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — уточнили в российской корпорации.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, также существует проект расширения газовой сети через Грецию и Италию.