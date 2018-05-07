Московский НПЗ завершил плановый ремонт "малого кольца" нефтепереработки

МОСКВА, 7 мая — РИА новости. На Московском нефтеперерабатывающем заводе завершен плановый ремонт "малого кольца" нефтепереработки: заменено выработавшее свой ресурс оборудование, что позволило повысить экологичность и эффективность производства МНПЗ, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"Весь объем работ произведен в регламентный срок, который составил 28 дней. Технологическое оборудование, не задействованное в ремонте, продолжало работу в нормальном режиме и обеспечило выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным графиком", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, после 2019 года МНПЗ перейдет на четырехгодичный цикл межремонтного пробега оборудования, что позволит нарастить объемы нефтепереработки и выпуска моторных топлив и обеспечит еще большую надежность поставки нефтепродуктов на рынок московского региона. Такой переход будет выполнен после пуска комбинированной установки по переработке нефти "Евро+", строительство которой будет завершено на МНПЗ осенью 2018 года. Новый нефтеперерабатывающий комплекс позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения.

В этом году плановые ремонтные работы на МНПЗ прошли на установках висбрекинга, атмосферно-вакуумной перегонки нефти, стабилизации и вторичной перегонки бензина, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и электрообессоливания.