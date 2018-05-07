Россия ограничила поставки свиней и свиноводческой продукции из Венгрии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россельхознадзор с 7 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает российское ведомство.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.