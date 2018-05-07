Путин поручил до 2024 года обеспечить рост экономики выше мирового

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 2024 года обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, сообщается в подписанном президентом указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительству поручено обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.