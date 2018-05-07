Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту. Об этом РИА Новости сообщил Алексей Леонов — финансовый управляющий Царькова и его оппонент в суде.
"Суд <…> обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы", — сказал Леонов.
Таким образом, криптовалюту впервые признали имуществом в России.
Апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции и разрешил вопрос по существу. Другие подробности пока не сообщаются.
Ход дела
Как заявил в суде Леонов, криптовалюта, имеющаяся у Царькова на ресурсе Blockchain.info (0,2 биткоина), наравне с другим имуществом должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Он отметил, что криптовалюта не внесена в перечень имущества, на которое не распространяются взыскания.
В противном случае в будущем у должников появится возможность "прятать имущество в биткоины" от кредиторов, настаивал Леонов.
Арбитраж отклонил заявление финуправляющего, согласившись с доводами ответчика.
После этого Леонов подал жалобу в апелляционную инстанцию, которая и отменила вынесенное в марте решение.