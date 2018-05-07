Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту. Об этом РИА Новости сообщил Алексей Леонов — финансовый управляющий Царькова и его оппонент в суде.

Конкурсная масса должника — это все его имущество, которое можно включить в конкурсное производство.

"Суд <…> обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы", — сказал Леонов.

Таким образом, криптовалюту впервые признали имуществом в России.

Апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции и разрешил вопрос по существу. Другие подробности пока не сообщаются.

Ход дела

Царькова признали банкротом в октябре. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Арбитраж установил, что у должника, чья зарплата составляет сто тысяч рублей, нет средств для погашения задолженности.

Как заявил в суде Леонов, криптовалюта, имеющаяся у Царькова на ресурсе Blockchain.info (0,2 биткоина), наравне с другим имуществом должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Он отметил, что криптовалюта не внесена в перечень имущества, на которое не распространяются взыскания.

В противном случае в будущем у должников появится возможность "прятать имущество в биткоины" от кредиторов, настаивал Леонов.

Представитель Царькова в свою очередь ссылался на неопределенный правовой статус криптовалюты. Он напомнил, что Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Это, скорее, информация, а не имущество, настаивала защита.

Арбитраж отклонил заявление финуправляющего, согласившись с доводами ответчика.

После этого Леонов подал жалобу в апелляционную инстанцию, которая и отменила вынесенное в марте решение.