РКК "Энергия" отчиталась об убытках в 1,5 миллиарда рублей в 2017 году

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Производитель российских космических кораблей "Союз" и "Прогресс" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" в 2017 году получила чистый убыток в размере 1,5 миллиарда рублей по сравнению с почти 4 миллиардами прибыли в 2016 году, говорится в годовой финансовой отчетности предприятия.

Согласно документу, размещенному на сайте корпорации, чистый убыток компании за 2017 год составил 1 миллиард 458 миллионов рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 3 миллиарда 931 миллион рублей в 2016 году.

Выручка от продаж в 2017 году выросла до 46 миллиардов 90 миллионов рублей по сравнению с 36 миллиардами 223 миллионами рублей. Валовая прибыль в прошлом году составила 9 миллиардов 829 миллионов рублей (7 миллиардов 35 миллионов рублей в 2016 году).

До 10 миллиардов 922 миллионов рублей за 2017 год выросли долгосрочные кредиты и займы по сравнению с 7 миллиардами 211 миллионами рублей в 2016 году. Краткосрочная задолженность за тот же период выросла до 7 миллиардов 563 миллионов рублей по сравнению с 3 миллиардами 805 миллионами рублей. При этом обязательства по краткосрочным кредитам и займам уменьшились и составили 4 миллиарда 981 миллион рублей по сравнению с 5 миллиардами 535 миллионами рублей. Суммарно все обязательства РКК "Энергия" в 2017 году выросли на 13 миллиардов – до 127 миллиардов 727 миллионов рублей со 114 миллиардов 149 миллионов рублей в 2016 году.

Согласно отчетности, в прошлом году в корпорации выросли административные расходы (6 миллиардов 47 миллионов рублей в 2017 году по сравнению с 5 миллиардами 999 миллионами рублей в 2016 году), увеличилась себестоимость продаж (36 миллиардов 260 миллионов рублей против 29 миллиардов 187 миллионов рублей).

РКК "Энергия" является головной организацией по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, она осуществляет изготовление и запуски грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. 83,9 процента акций компании находятся в собственности госкорпорации "Роскосмос" или доверительном управлении дочерних структур. Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.