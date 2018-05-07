Суд признал бывшего совладельца банка "Траст" банкротом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал банкротом одного из прежних собственников санируемого банка "Траст" Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — подмосковный арбитраж ввел в отношении Фетисова в ноябре 2017 года по заявлению банка "Траст". Суд включил тогда в реестр требований его кредиторов обязательства перед "Трастом" в размере около 3,6 миллиона евро по кредитному договору от 9 октября 2014 года и около 81,5 миллиона рублей по кредитному договору от 16 октября 2014 года.
В ходе процедуры банкротства "Траст" подал еще два требования к Фетисову, они пока не рассмотрены. Другие кредиторы претензий к экс-банкиру пока не предъявляли. Суд в апреле отказался принять обеспечительные меры по заявлению Тяпинской, которая просила запретить Росреестру регистрацию перехода права собственности на полквартиры в Хамовниках площадью 213 квадратных метров. Свою долю в квартире Фетисов продал в марте Владиславу Груздеву. Как установил арбитраж, право собственности уже зарегистрировано на Груздева, а обеспечительные меры не могут быть применены в отношении имущества, не принадлежащего должнику, пояснил суд. В настоящее время финуправляющий оспаривает данную сделку.
Ранее "Траст" обратился с требованием о банкротстве Фетисова в арбитраж Москвы, но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что тот имеет регистрацию в Барвихинском поселении Одинцовского района Подмосковья. Банк требовал признать Фетисова банкротом и открыть процедуру реализации его имущества, минуя стадию реструктуризации долгов, поскольку должник проживает в Великобритании, и у банка нет доказательств наличия у него источников дохода, достаточного для погашения долга.
Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст", основного акционера банка "Траст" (93,77% акций) до начала его санации в декабре 2014 года.