Суд признал бывшего совладельца банка "Траст" банкротом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал банкротом одного из прежних собственников санируемого банка "Траст" Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд утвердил финансовым управляющим Елену Тяпинскую, которая исполняла эти обязанности и в процедуре реструктуризации долгов. Отчет Тяпинской о ходе банкротства назначен на 7 ноября.

Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — подмосковный арбитраж ввел в отношении Фетисова в ноябре 2017 года по заявлению банка "Траст". Суд включил тогда в реестр требований его кредиторов обязательства перед "Трастом" в размере около 3,6 миллиона евро по кредитному договору от 9 октября 2014 года и около 81,5 миллиона рублей по кредитному договору от 16 октября 2014 года.

В ходе процедуры банкротства "Траст" подал еще два требования к Фетисову, они пока не рассмотрены. Другие кредиторы претензий к экс-банкиру пока не предъявляли. Суд в апреле отказался принять обеспечительные меры по заявлению Тяпинской, которая просила запретить Росреестру регистрацию перехода права собственности на полквартиры в Хамовниках площадью 213 квадратных метров. Свою долю в квартире Фетисов продал в марте Владиславу Груздеву. Как установил арбитраж, право собственности уже зарегистрировано на Груздева, а обеспечительные меры не могут быть применены в отношении имущества, не принадлежащего должнику, пояснил суд. В настоящее время финуправляющий оспаривает данную сделку.

Ранее "Траст" обратился с требованием о банкротстве Фетисова в арбитраж Москвы, но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что тот имеет регистрацию в Барвихинском поселении Одинцовского района Подмосковья. Банк требовал признать Фетисова банкротом и открыть процедуру реализации его имущества, минуя стадию реструктуризации долгов, поскольку должник проживает в Великобритании, и у банка нет доказательств наличия у него источников дохода, достаточного для погашения долга.

Представитель Фетисова требования банка тогда не признал. По его словам, должник добросовестно исполнял свои обязательства заемщика по заключенным на рыночных условиях кредитным договорам до тех пор, пока суд по ходатайству "Траста" не заморозил активы Фетисова. Как сообщил представитель Фетисова в суде, его доверитель неоднократно предлагал банку получить от него денежные средства для полного погашения долга, но банк отказывался.

Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст", основного акционера банка "Траст" (93,77% акций) до начала его санации в декабре 2014 года.