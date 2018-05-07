Американский бизнес ожидает реформ от нового российского правительства

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американский бизнес в России ожидает, что новое правительство РФ проведет структурные реформы, которые раскрепостят бизнес и дадут ему развиваться, рассказал в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

По словам собеседника агентства, сегодня в России можно констатировать ускорение темпов экономического роста. "Я слышу от компаний, что 2017 год был для них лучше 2016 года, во многих случаях рост бизнеса у компаний составлял более 10%. Первая половина этого года, по прогнозам, опередит первую половину прошлого года, который сам по себе был неплохим", — отметил Родзянко в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По мнению главы палаты, новому правительству необходимо сделать ряд шагов, чтобы повысить инвестиционную привлекательность России. "Нужны структурные реформы, которые раскрепостят бизнес, дадут ему развиваться. Вопрос — будут ли такие меры приняты, потому что такое раскрепощение значит в чем-то потерю контроля над ситуацией, а он тоже очень важен для правительства", — сказал он.

"Нам также важно увидеть, как власти будут находить этот компромисс. Сейчас все ожидают от правительства шагов по поощрению экономического роста, и мы тоже надеемся на это", — добавил Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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