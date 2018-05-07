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Экономика

Коэффициент расширения. Почему Европа увеличивает закупки российского газа

08:0007.05.2018
(обновлено: 08:07 07.05.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗнак газопроводаЗнак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. В апреле экспорт российского природного газа в Европу достиг рекордных объемов. По итогам года поставки впервые в истории могут превысить 200 миллиардов кубометров. О том, почему, невзирая на политические трения, европейские страны наращивают закупки у "Газпрома", — в материале РИА Новости.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сюрприз для Киева. Зачем "Газпрому" "Северный поток — 3"

За прошлый месяц российский газовый концерн отправил в страны дальнего зарубежья 15,9 миллиарда кубометров газа — это максимум для апреля за все время поставок. Голубое топливо идет в Европу со скоростью 550-580 миллионов кубов — объемы, нормальные для зимних месяцев, но аномально высокие для конца весны.

Всего с января по апрель поставки превысили 70 миллиардов кубов — то есть по итогам года можно ожидать более 200 миллиардов. Это абсолютный рекорд за всю историю российского газового экспорта, включая советский период.

Два предыдущих года тоже были рекордными. В 2016-м — почти 180 миллиардов, в 2017-м — 195 миллиардов. Благодаря восстановлению мировых цен на энергоносители растут и доходы. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году они увеличились на 22% по сравнению с 2016-м и приблизились к 43 миллиардам долларов.

Сейчас российский природный газ покупают тридцать стран. Почти три четверти поставок приходится на государства Евросоюза, которые, несмотря на ухудшение политического климата, активно наращивают закупки.

Так, по данным ФТС, в прошлом году Литва, Австрия и Словакия увеличили импорт российского газа более чем в полтора раза. На 47% больше, чем годом раньше, приобрела Латвия и почти на треть — Эстония. Германия, главный европейский покупатель голубого топлива, расширила импорт на семь процентов.

Воспользовались ситуацией

Отчасти это связано с сочетанием случайных факторов. Во-первых, большую роль сыграла погода: из-за холодных зимы и весны потребление топлива в Европе увеличилось.

Ежедневная доставка труб из Мюльхайма в Мукран для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
В Германии началось строительство "Северного потока — 2"

Во-вторых, основные конкуренты России снизили поставки. Норвегия — из-за проблем на месторождении Skarv и ремонтных работ на крупных газопроводах. Экспорт газа из Ливии практически остановился из-за сложностей на газопроводе Greenstream.

Алжир был вынужден сократить поставки, поскольку потребителей не устроила слишком высокая цена. Дело в том, что стоимость алжирского газа привязана к нефти, а черное золото в последние месяцы заметно подорожало. "Газпром", отказавшийся от прямой привязки контрактных цен к нефтяным котировкам, воспользовался конкурентным преимуществом и отбирает рынок у алжирцев.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
© РИА Новости / Илья Питалев
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Транзит газа через ГИС "Суджа"

Эксперты не сомневаются: высокий уровень газового экспорта сохранится и летом, поскольку запасы в европейских хранилищах остаются очень низкими. Сейчас там 27,5 миллиарда кубометров — почти на четверть меньше, чем год назад.

В среднесрочной перспективе спрос на российский газ в Европе продолжит расти, поскольку собственная добыча снижается. По оценкам специалистов Оксфордского института энергетических исследований, к 2020 году добыча газа в ЕС сократится с 256 миллиардов до 212 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — до 146 миллиардов кубометров.

По прогнозам Международного энергетического агентства, с 2015 по 2040 год по темпам роста потребления природный и сжиженный газ будет занимать первое место среди энергоносителей. Спрос повысится в полтора раза, в том числе за счет стран Азии и Ближнего Востока.

Три трубы

"Газпром" активно к этому готовится, развивая транспортную инфраструктуру. Речь, разумеется, идет о трех новых газопроводах: "Северном потоке — 2", "Турецком потоке" и "Силе Сибири".

Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Эксперт: аргументы противников "Северного потока-2" не находят понимания

"Северный поток — 2" еще даже не согласован окончательно — "Газпром" рассчитывает получить разрешения от Швеции и Дании к июню. Тем не менее в германском Лубмине уже готовят площадку для строительства газовой приемной станции.

Сооружение "Турецкого потока", как и "Силы Сибири", приближается к финальной стадии. В конце апреля "Газпром" завершил прокладку первой нитки газопровода к турецкому черноморскому побережью. По ней пойдет газ для Турции — это второе по значимости экспортное направление после Германии.

© Фото : "Турецкий поток"Работа судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит"
© Фото : "Турецкий поток"
Работа судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит"

Вторая нитка "Турецкого потока", строительство которой начнется осенью, обеспечит российским газом страны Южной и Юго-Восточной Европы. В частности, вторую ветку с нетерпением ждет Италия, занимающая третье место по объемам импорта российского газа. Итальянские компании Eni и Snam даже рассматривают возможность принять участие в строительстве газопровода, несмотря на американские санкции. Об этом заявлял в прошлом году вице-президент Eni Массимо Мантовани.

Что касается "Силы Сибири", то в конце марта "Газпром" сообщил о готовности участка газопровода от Чаяндинского месторождения до Благовещенска на 75%. Полностью завершить работы рассчитывают уже в этом году. На 2019-й, по словам зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова, "запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний".

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" стартуют 20 декабря 2019 года. "Это станет важной вехой в истории двух стран-соседей, России и Китая, — отмечает германская газета Die Welt. — Кроме того, это событие доставит особое удовлетворение руководству российского концерна, которое давно хотело показать Европе, что покупатели найдутся и в других регионах мира, если Запад продолжит противодействовать увеличению поставок из России".

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Есть еще одно объяснение увеличения закупок.
В следующем году одну соседнюю фашистскую страну будут ставить в интересную позу ) Понятно, что она будет брыкаться, шантажировать и т.п. Вот еуропейцы и страхуются от поведения этих придурков.
08:39
07.05.2018
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