Названы даты проведения ЯМЭФ в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Организационный комитет ЯМЭФ под председательством главы республики Крым Сергея Аксенова определил дату проведения пятого Ялтинского международного экономического форума — 17-20 апреля 2019 года, сообщила пресс-служба форума.
Аксенов на заседании оргкомитета отметил высокий интерес к мероприятию со стороны его участников и уточнил, что при подготовке следующего форума будут устранены все проблемы в организации.
"Все процессы можно улучшать до бесконечности. Именно поэтому к будущему форуму все организационные моменты можно отшлифовать и показать новый уровень проведения мероприятий такого уровня", — сказал он.
прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные — 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирийской Арабской Республики.
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