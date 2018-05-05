Ни машин, ни денег: Tesla вплотную подошла к банкротству

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банкротство Tesla аналитики ожидают к концу года, но американский производитель электрокаров, похоже, рискует сойти с дистанции еще раньше. По итогам первого квартала компания Илона Маска отчиталась о рекордных убытках — 710 миллионов долларов. После публикации отчетности акции Tesla подешевели на семь процентов, капитализация упала почти на 3,5 миллиарда долларов. Производство Tesla Model 3, которое должно было наконец-то вывести компанию в плюс, провалено. Что произошло с супертехнологичной автомобильной империей и почему все меньше желающих взять ее на буксир — в материале РИА Новости.

Амбициозные планы

Нынешние убытки — самые крупные в истории Tesla, которая, впрочем, никогда не приносила прибыль. Супердорогие спортивные электрокары — Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X — нишевой продукт, далекий от рентабельности. Тем не менее акционеры поверили в амбициозный калифорнийский стартап и вложили в него миллиарды долларов.

© AP Photo / Mark J. Terrill Автомобиль Tesla Roadster © AP Photo / Mark J. Terrill Автомобиль Tesla Roadster

Маск уверял акционеров: ждать недолго. Он сделает автомобиль, который покорит масс-маркет и позволит компании зарабатывать. Таким должен был стать Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов. В серийное производство его запустили в июле 2017-го.

Tesla Model 3, наиболее доступный из всех "автомобилей будущего", оказался самой горячо ожидаемой новинкой в истории автомобильной промышленности. За полгода до пуска конвейера модель собрала почти полмиллиона предзаказов — желающие ее приобрести внесли возвратные депозиты в тысячу долларов, очередь растянулась на полтора года.

На волне ажиотажа Tesla обошла по рыночной стоимости давних и успешных игроков глобального авторынка — американские корпорации Ford и General Motors. Глава Tesla пообещал, что к концу 2017-го выпустит 20 тысяч автомобилей Model 3.

Производство сорвано

Но все пошло не так, как предполагалось. Увидев финансовые и производственные показатели, инвесторы пришли в ужас: за 2017-й компания потеряла 2,2 миллиарда долларов, а с конвейера сошло лишь 360 машин.

© AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3 © AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3

Маск объяснил, что возникли непредвиденные сложности со сборкой модулей батарей, но пообещал все исправить в кратчайшие сроки и уже в первом квартале 2018-го довести выпуск Model 3 до трех-пяти тысяч единиц в неделю. Уже тогда эксперты указали на то, что это невозможно.

Основатель Tesla сетует на чрезмерную автоматизацию сборочной линии Model 3 во Фримонте. Чтобы улучшить производственные процессы, в апреле компания приостановила конвейер — второй раз с начала года.

"Простой требуется для совершенствования систем автоматизации и устранения узких мест с целью увеличения объемов производства", — отметили в Tesla.

"Производственный ад"

По словам Маска, чрезмерная автоматизация на заводе Tesla привела к "производственному аду": критическому замедлению сборки автомобиля, ориентированного на массовый рынок.

"У нас была эта сумасшедшая, сложная сеть конвейерных лент… И она не работала", — признал основатель Tesla в интервью CBS.

© AP Photo / Mark Lennihan Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск © AP Photo / Mark Lennihan Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Наблюдатели считают, что компания поспешила с запуском производственной линии, стремясь как можно быстрее выйти на рынок. Отсюда и проблемы. И в этом нет ничего удивительного. В отличие от традиционных автоконцернов вроде Toyota и General Motors, имеющих за плечами опыт многих десятилетий, Tesla не способна выводить свои автомобили на рынок столь же эффективно.

Машина по прожиганию денег

В 2017 году Tesla ежеминутно расходовала порядка восьми тысяч долларов, то есть почти полмиллиона долларов в час. При таком уровне трат у компании полностью закончатся деньги к двум часам ночи 6 августа 2018 года, подсчитали аналитики Bloomberg прошлой осенью. Теперь день X, похоже, еще ближе.

Маск опускать руки не намерен. Он подчеркивает, что компания добилась значительного прогресса: в апреле каждую неделю с конвейера сходило от двух до трех тысяч автомобилей Model 3. А если довести этот показатель до пяти тысяч, то прибыль будет уже в третьем или четвертом квартале.

Впрочем, его обещаниям уже мало кто верит. Компания по-прежнему сжигает деньги с космической скоростью — за минувший квартал сгорели 745 миллионов долларов.

© РИА Новости / SpaceX Flickr Перейти в фотобанк Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска - красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве © РИА Новости / SpaceX Flickr Перейти в фотобанк Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска - красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве

Первого апреля Маск пошутил в Twitter о банкротстве Tesla, отметив, что компании не помогла даже массовая продажа пасхальных яиц. Однако шутка рискует оказаться пророческой.

Нынешние размеры убытков и скорость прожигания денег вызывают сомнения в том, что компания сможет оплачивать счета, не прибегая ко все новым заимствованиям или к следующему раунду продажи акций, отмечают аналитики.

Привлекать же средства инвесторов все сложнее — никто не верит в перспективы компании. "Если людей беспокоит волатильность, они, безусловно, не должны покупать наши акции", — сказал раздосадованный основатель Tesla в ходе конференции с аналитиками после публикации квартального отчета.

В конце апреля два крупнейших рейтинговых агентства Moody’s и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla неинвестиционный, или "мусорный", рейтинг, охарактеризовав их как высокоспекулятивные. В Moody’s отметили, что компании требуется как минимум четыре миллиарда долларов "для продолжения текущей деятельности, капитальных затрат и обслуживания долга". Этих денег нет.