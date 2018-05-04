Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго ребенка

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минфин России уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребенка: теперь семьи смогут получить субсидию, даже если дети у них родятся в последний день действия программы, соответствующий проект постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Изменениями в правила также предусматривается уточнение норм правил в части возможности получения кредита (займа) в соответствии с правилами при рождении второго и (или) третьего ребенка в декабре 2022 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

При разработке правил было определено, что субсидии в соответствии с правилами предоставляются на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. При этом действующей редакцией правил также предусмотрено, что право у россиян на получение займа возникает при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Поясняется, что, таким образом, при рождении ребенка в декабре 2022 года получение кредита до 31 декабря 2022 года может быть затруднено в связи со сроками оформления кредитной документации и государственной регистрации соответствующих документов, включая договор участия в долевом строительстве.

Изменения также уточняют целевое назначение кредитов, предоставляемых гражданам России, в случае предоставления кредита на погашение ранее полученного займа. Изменения также позволяют устанавливать процентную ставку по кредиту, предоставленному в соответствии с правилами, ниже шести процентов годовых. При этом субсидии предоставляются исходя из уровня процентной ставки, составляющей шесть процентов годовых.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что после окончания периода субсидирования процентная ставка в кредитном договоре устанавливается в размере, не превышающем ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора либо дополнительного соглашения к нему о рефинансировании кредита, увеличенной на два процентных пункта. Также изменениями предусмотрено, что при рождении у гражданина третьего ребенка после окончания субсидии, полученной в связи с рождением второго ребенка, предоставление субсидии возобновляется на пять лет с даты подписания допсоглашения к кредитному договору о возобновлении предоставления периода предоставления субсидии в связи с рождением третьего ребенка.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства России утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.