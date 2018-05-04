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Экономика

Мир Дикого Запада. Зачем США разрушают систему мировой торговли

08:0004.05.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. США пошли на уступки торговым партнерам в вопросе пошлин на сталь и алюминий: переговоры с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок металлов продлены на 30 дней. Для Южной Кореи пошлины отменяются на постоянной основе. С Аргентиной, Австралией и Бразилией достигнуты "принципиальные договоренности", сообщает Белый дом. О том, почему США стремятся перестроить систему мировой торговли, — в материале РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп отказал Макрону и Меркель. США и ЕС в ожидании торговой войны

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали (в размере 25 процентов) и алюминия (10 процентов). В апреле на заседании Всемирной торговой организации (ВТО) представитель Китая выступил с предупреждением, что "действия США серьезно подрывают многостороннюю торговую систему". Эту позицию поддержали еще семь стран — Россия, Венесуэла, Турция, Норвегия, Швейцария, Индия и Сингапур.

В ответ представитель США заявил, что "тарифы введены из соображений национальной безопасности" — и потому "нет оснований для просьбы со стороны членов ВТО о консультациях с США по данному вопросу". Отметим, что, по правилам ВТО, консультации — необходимое условие для введения ответных мер.

Такие консультации потребовали Китай, Европейский союз и Индия. Россия направила в ВТО свой запрос 19 апреля.

На фоне дебатов в ВТО президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель посетили Вашингтон, чтобы договориться о компромиссе. По первой информации, американский лидер отказал как Франции, так и Германии в каких бы то ни было уступках.

Макрон, Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели серию телефонных переговоров. По их итогам канцелярия британского премьера сделала заявление: "Великобритания, Германия и Франция договорились продолжить совместную работу с ЕС и администрацией США с целью добиться отмены введенных Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия".

© REUTERS / Aly Song/File PhotoСклад алюминиевых слитков в Китае
© REUTERS / Aly Song/File Photo
Склад алюминиевых слитков в Китае

Также в документе отмечается: "Стороны подчеркнули важность для ЕС стальной и алюминиевой промышленности и обратили внимание на обеспокоенность представителей этих отраслей введенными США тарифами. Лидеры договорились продолжить работу с администрацией США и остальными странами ЕС по полному выведению европейской стали и алюминия из-под американских пошлин". В Вашингтоне наконец поняли, что с их капризами никто мириться не намерен, и смягчили позицию.

Вероятно, продлением срока переговоров американское отступление не ограничится. Сегодня в Китай для обсуждения торговых проблем прибывает делегация США во главе с министром финансов Стивеном Мнучином.

Табличка с обозначением импортированных из США товаров в супермаркете в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Эксперт рассказал, как Китай может победить США в торговой войне

Дискуссии обещают быть очень непростыми. На прошлой неделе официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что Китай твердо выступает против любых протекционистских и односторонних действий США.

"Китайская сторона будет наблюдать за поведением США, мы уже приготовили ответные меры", — добавил Гао Фэн. Учитывая решительность китайцев, можно предположить, что и здесь Вашингтону придется пойти на компромисс.

Новые времена

В конечном итоге американская торговая война со всем миром имеет все шансы обернуться широкомасштабным фейком. Тем не менее эта история очень показательна.

Прежде всего видно, насколько за последние десятилетия ослабел авторитет Вашингтона. В середине 1980-х экономика США уже сталкивалась с проблемой рекордного (для того времени) дефицита торгового баланса. Тогда американцы просто вызвали в Нью-Йорк глав центральных банков Европы и Японии, собрали их в отеле "Плаза" и "убедили принять ряд согласованных мер по регулированию валютных рынков". А попросту говоря — заставили начать валютные интервенции, чтобы ослабить курс доллара относительно других валют.

В результате американские товары на международных рынках подешевели, экспорт увеличился, импорт сократился, торговый баланс нормализовался. Правда, за счет других участников соглашения.

Япония, например, из-за обвала экспорта в США погрузилась в депрессию, от которой не оправилась до сих пор. Неудивительно: до Плазовского соглашения доллар стоил 240 йен, а сейчас — 110 йен. То есть рентабельность японского экспорта в США упала в 2,2 раза. Но ни японцы, ни европейцы не решились высказать хоть малейшее недовольство эгоистичным поведением Вашингтона.

© AFP 2018 / Koji SasaharaРабочие на открытой сборочной линии на заводе компании Toyota Motor Co. в префектуре Мияги, на севере Японии
© AFP 2018 / Koji Sasahara
Рабочие на открытой сборочной линии на заводе компании Toyota Motor Co. в префектуре Мияги, на севере Японии

Сегодня картина принципиально иная: американское решение по пошлинам на сталь и алюминий жестко критикуют и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Французский министр экономики Брюно Лё Мэр, в частности, заявил, что не видит, ради чего европейские страны должны уступать Трампу, и призвал европейских лидеров "разговаривать с ним жестко".

"Либо льготы для наших товаров сохранятся, либо Трамп поднимет тарифы и тем самым накажет нашу экономику, наши заводы, наших рабочих, само наше экономическое развитие. И в этом случае — говорю, чтобы всем было ясно: Европа отреагирует", — предостерег Лё Мэр.

Флаги ЕС и США. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США

США отложили введение пошлин на месяц, но риторика европейцев не смягчились. "Решение США продлевает неопределенность на рынке, что уже сказывается на бизнесе. ЕС необходимо полностью и навсегда освободить от этих мер, поскольку они не могут оправдываться соображениями национальной безопасности", — говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Отмечая, что "любая трансатлантическая программа взаимодействия должна быть сбалансированной и взаимовыгодной", ЕС особо подчеркивает недопустимость "переговоров под угрозой". Еврокомиссия намерена добиваться "исключения всего Евросоюза из-под действия новых американских тарифов на постоянной основе".

От ВТО — к двухсторонним договорам

Также в сложившейся ситуации обращает на себя внимание явное бессилие Всемирной торговой организации. Точнее, даже не бессилие, а полная бесполезность.

Да, страны, недовольные решением США, запустили предусмотренные правилами ВТО формальные процедуры. Но действовать предпочитают посредством прямых переговоров.

Это четко продемонстрировала Ангела Меркель, согласившаяся на "двустороннее обсуждение принципов торговых отношений" вместо коллективного общеевропейского давления на Трампа. Тереза Мэй, в свою очередь, пообещала достичь взаимовыгодного торгового соглашения с США после выхода Британии из ЕС.

Похоже, именно к этому и стремился Трамп, заявивший в середине апреля, что участие во Всемирной торговой организации невыгодно Вашингтону.

"Двусторонние сделки намного эффективнее, выгоднее, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация", — указал Трамп в своем Twitter.

О кризисе ВТО толкуют уже много лет. Особенно активно — после провала Дохийского раунда переговоров о либерализации торговли продовольствием. За семь лет дискуссий на самом высоком уровне Евросоюз, США, Индия и Китай так и не смогли прийти к компромиссу по поводу тех мер, которые могли бы защитить фермеров в бедных странах.

С тех пор критики ВТО твердят, что структура из 153 стран слишком громоздка, чтобы договариваться о каких-то общих правилах. И что международная торговля все больше будет регулироваться двусторонними соглашениями. Дональд Трамп делает этот прогноз реальностью.

Зачем же США разрушают то, что сами создали более семидесяти лет назад, когда в 1947 году предложили Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)? Просто тогда в Вашингтоне были уверены, что ГАТТ укрепит геополитическое влияние США. "Мы — гигант экономики. И нравится это нам или нет, будущее международных экономических отношений зависит именно от нас", — говорил президент Гарри Трумэн.

Флаги Китая и США. Архивное фото
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool
Китай надеется на конструктивность предстоящих торговых переговоров с США

Cама процедура многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО обеспечивала политическое превосходство богатых стран и мировое доминирование Вашингтона: странам-кандидатам перед вступлением предъявляли список обязательных требований, выгодных США и их союзникам. Соответственно, вместе с ВТО расширялась и их сфера влияния.

Оборотной стороной медали оказалось то, что страны, попав в ВТО и стремясь по максимуму использовать открывающиеся возможности (и окупить затраты и унижения, связанные с процедурой вступления в организацию), начинали активно развивать производства, ориентированные на экспорт.

В конце концов случилось неизбежное — американские компании проиграли конкурентную борьбу и теперь нуждаются в протекционизме. А поскольку протекционизм противоречит правилам ВТО, Вашингтон решил навсегда забыть об этой организации.

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