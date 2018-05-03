Единый ресурс для госзакупок малого объема заработает с 1 июля

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Единый агрегатор торговли, предназначенный для госзакупок малого объема, будет запущен в пилотном режиме с 1 июля, следует из распоряжения правительства России. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Данный сервис разработан для малых закупок (до 100 тысяч или до 400 тысяч рублей, в зависимости от ситуации), по ним не нужно проводить конкурс: товар приобретается у единственного поставщика.
К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок, ресурс будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.
В агрегаторе торговли будет применяться информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в каталоге, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок.