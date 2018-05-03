В России начнут маркировать духи, блузки и сигареты

Демонстрация цифровой маркировки на табачной продукции, позволяющей покупателю проверить подлинность товара, на фабрике Филип Моррис Ижора. Архивное фото

Демонстрация цифровой маркировки на табачной продукции, позволяющей покупателю проверить подлинность товара, на фабрике Филип Моррис Ижора. Архивное фото

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.



Так, с марта 2019 года получит маркировку табачная продукция. С июля — обувь.

А с декабря следующего года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду; трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки; постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки.

В справке к документу отмечается, что цель такого решения — снижение оборота контрафактной продукции.