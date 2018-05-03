Глава "Русских ремесел" рассказал об объеме госзаказа

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России сильная ювелирная школа, сотрудники Центра "Русские ремесла", где изготавливают госнаграды, выигрывают международные конкурсы и получают заказы от иностранных партнеров, необходимости в стажировках за рубежом нет, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Игорь Беляев.

ФГУП "Русские ремесла" входят в структуру управления делами президента РФ. Завод находится в Ярославле.

Как рассказал Беляев, предприятие было создано в 1991 году художниками-ювелирами из Ярославля. "Мы работаем в различных направлениях: ювелирные украшения, иконопись, сувенирная продукция. Изделия Центра "Русские ремесла" можно увидеть в музеях Московского Кремля, Третьяковской галерее. Там представлены недорогие ювелирные изделия, которые можно приобрести. Сейчас, после того как мы выиграли в конкурсе, нашими работами заинтересовался Исторический музей, которые планирует приобрести их. Мы также разработали целые линейки ювелирных изделий с гербами, флагом РФ, звездами Кремля, сделали линейку изделий с храмами. Эта работа началась не так давно, но идет вполне успешно", — сообщил он.

При изготовлении наград, по его словам, используются разные материалы: драгметаллы, эмаль, драгоценные камни. "На данный момент у нас работает 150 человек. Мы часто делаем дополнительный набор специалистов под конкретные заказы. Сейчас государственный заказ у нас составляет всего 10% от общего объема", — сказал он.

Беляев также отметил, что средняя зарплата на предприятии по итогам 2017 года составила 36 тысяч рублей.

"У нас есть костяк основных специалистов, среди них заслуженные художники РФ, мастера, закончившие Красносельское художественное училище обработки металлов в Костроме, которое считается одним из основных мест обучения ювелиров такого уровня. В Костроме очень серьезная ювелирная школа. Также есть небольшие предприятия в Ярославле, где обучают мастерству, а затем они приходят работать к нам", — рассказал руководитель Центра.

Он отметил, что при наборе нужно учитывать специфику работы. "Например, в цехе серийных изделий – слесарная работа, а есть такая работа, где нужны знания современных технологий, потому что макеты выполняется дизайнерами на компьютерах с использованием новейших программ моделирования в 3D-формате и создании макетов на 3D-принтерах. Также у нас есть монтировочные цеха, и там нужны усидчивые специалисты с хорошо развитой мелкой моторикой. В цеху работают в основном только женщины, обладающие этими качествами в большей степени. Если говорить об экспериментальном цехе, где изготавливают государственные награды, то там требуется уже более высокая квалификация. В экспериментальном цехе работают специалисты, прошедшие подготовку либо на нашем предприятии, либо повысившие квалификацию, умеющие работать с редкими металлами: эмальеры, позолотчики", — пояснил Беляев.

Глава центра также сообщил, что сотрудники не проходят стажировки за границей. "Нет, за рубежом нет. У нас очень хорошая российская школа. В Центре "Русские ремесла" развито наставничество. К каждому новому работнику мы приставляем на определенное время наставника, руководителя, который физически все показывает и рассказывает, а потом уже идет практика. Сотрудник получает задание и, выполняя его, учится. Ему, конечно, подсказывают мастера, технологи, но самообучение тоже важно. На нашем предприятии, кстати, была изготовлена президентская награда "За наставничество", — рассказал он.

При этом у предприятия есть зарубежные заказчики. "У нас есть даже зарубежные заказчики. Мы уже в течение двух лет участвуем в конкурсах монетных дворов и выигрываем, в том числе обошли французский Монетный двор", — добавил Беляев.

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