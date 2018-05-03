Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения, сообщили в банке.

Ставка на займы от миллиона рублей упала на восемь процентных пунктов — до 11,9 процента. Она одинакова для всех категорий клиентов, уточнили в банке.

Ставки для кредитов на сумму от трехсот тысяч до миллиона рублей снизились на один-четыре процента — до 11,9-15,9%. При этом ставки по кредитам на 30–300 тысяч рублей остались прежними — 12,9–19,9%.

"Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с трех до пяти миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет", — отметили в банке.

Последний раз о снижении ставок по ряду кредитов банк сообщал в октябре. В апреле Сбербанк заявил о снижении ставок по кредитам для малого бизнеса.