СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньше российской нефти, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, за первые пять месяцев этого года через основные порты в Балтийском и Черном морях Россия поставила на 19 процентов меньше сырья, чем за тот же период в 2017 году. Однако поставки же в Китай выросли на 43 процента в первые три месяца 2017 года.

Отмечается, что больше всего Европа импортирует нефть из России. Вместо российского сырья с высокой долей вероятности будет поставляться нефть из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше "черного золота" в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.

По мнению экспертов, подобные изменения могут привести к убыткам морских перевозчиков. В настоящее время они уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.