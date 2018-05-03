СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньше российской нефти, пишет Bloomberg.
Отмечается, что больше всего Европа импортирует нефть из России. Вместо российского сырья с высокой долей вероятности будет поставляться нефть из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше "черного золота" в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.
По мнению экспертов, подобные изменения могут привести к убыткам морских перевозчиков. В настоящее время они уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.