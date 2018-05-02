Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica через полтора месяца после того, как СМИ сообщили, что она незаконно получила данные нескольких десятков миллионов пользователей Facebook, начала процедуру банкротства в Великобритании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о поручении компании по банкротству Сrowe Сlark Whitehill LLP действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica", — сказано в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что за последние месяцы компания столкнулась со множеством обвинений и, несмотря на усилия фирмы реабилитироваться, "была оклеветана за действия, которые были не только законными, но и широко признанными как стандартный компонент онлайн-рекламы как в политической, так и коммерческой сферах".

В апреле компания отстранила от должности своего главу Александра Никса и заявила, что начинает независимое расследование в связи с сообщениями в СМИ. В апреле свой пост покинул исполняющий обязанности генерального директора Александр Тайлер.

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что, согласно контракту, имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.