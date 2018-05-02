МВФ выразил недоверие властям Венесуэлы за отклонение от реформ

МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о недоверии властям Венесуэлы в связи с ненадлежащим предоставлением данных о ситуации в экономике страны и неспособностью принять необходимые меры.

"Второго мая 2018 года совет управляющих МВФ собрался, чтобы рассмотреть проблему предоставления Венесуэлой основных макроэкономических данных <…> Совет нашел, что Венесуэла не осуществила коррекционные меры и не предоставила информацию по ряду дополнительных пунктов. Фонд выпустил заявление о недоверии Венесуэле за ее отказ осуществить эти коррекционные меры и отказ выполнить обязательство в соответствии с разделом пятым статьи восьмой", — говорится в коммюнике фонда.

При этом МВФ заявляет, что готов продолжить конструктивное сотрудничество с властями Венесуэлы для решения экономического кризиса, когда Каракас будет готов вернуться к выполнению своих обязательств, в том числе в части предоставления информации.

МВФ выразил надежду, что необходимые экономические меры будут приняты венесуэльскими властями в течение ближайших шести месяцев, после чего должна состояться встреча представителей фонда и южноамериканского государства.

Ранее МВФ выступил с прогнозом, согласно которому в текущем году экономика Венесуэлы сократится на 15 процентов, а инфляция достигнет отметки в 13 тысяч процентов. По данным фонда, в 2016 году венесуэльский ВВП сократился на 16,5 процента, а в 2017 году — на 14 процентов.